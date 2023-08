Lotta all'evasione a Pontassieve: ecco l'accordo tra Comuni e sindacati

Prevenire, vigilare e soprattutto intervenire e informare. Queste le azioni contenute nella Carta d’intenti siglata tra le amministrazioni comunali di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo, Figline e Incisa Valdarno, Rignano sull’Arno, Dicomano e i sindacati Cgil e Cisl per contrastare l’evasione, la concorrenza sleale in ambito economico-produttivo e tutti i mezzi illeciti e scorretti che portano a derive come il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Un accordo che nasce sulla scorta di quello già in essere sottoscritto da Anci, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate.

Condividere l’attenzione su queste problematiche e coinvolgere, ognuno per il proprio ambito di competenza, rappresenta un ulteriore passo per aumentare non solo la capacità di controllo, ma anche quella di recuperare risorse da destinare e investire in servizi territoriali, incentivi e sussidi per migliorare gli standard di vita dei cittadini.

Leonardo Bartoletti