Lotta alle zanzare Già molte richieste per l’app del Comune

A Barberino Tavarnelle le zanzare si combattono con una App, Mosquito Alert. Sono trenta i cittadini che, nella fase sperimentale dell’attività scientifica, hanno aderito al progetto promosso dal Comune realizzato dall’Università di Roma "La Sapienza" e hanno effettuato segnalazioni sulla presenza delle zanzare nel territorio comunale. La maggior parte degli insetti rilevati appartiene alla specie più diffusa in Italia, la zanzara comune Culex pipiens, e alla specie invasiva Aedes albopictus, la famosa zanzara tigre. Mosquito Alert è un’app gratuita per il tracciamento delle zanzare che le segnala e avvia l’intervento di una task force.

"I dati possono sembrare banali per chi di noi è frequentemente vittima delle punture – hanno precisato i ricercatori – ma che finora non era stato possibile valutare scientificamente per la difficoltà di fare campionamenti negli ambienti domestici". L’obiettivo è ottenere un maggior numero di segnalazioni per creare una maggior consapevolezza sui rischi sanitari associati alle punture di zanzare e per limitare il più possibile la riproduzione degli insetti. AnSet