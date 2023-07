Lotta alle pratiche illegali di pesca Task force per i controlli A salvaguardia dei nostri fiumi

Tutelare i fiumi e la fauna ittica è l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pontassieve e Federazione italiana pesca sportiva, sottoscritto tra il vicesindaco di Pontassieve con deleghe all’ambiente, Carlo Boni, ed il presidente del Comitato regionale Toscana della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, Massimo Mecatti, riguarda nello specifico il bracconaggio ittico e la tutela dell’ambiente fluviale. Un documento che apre a una serie di azioni da portare avanti in maniera congiunta per sensibilizzare sui temi di prevenzione e contrasto della illegalità, in particolare contro coloro che compiono sui fiumi pesca illegale con tecniche ed attrezzi non consentiti. Casi già abbondantemente segnalati sul territorio. La federazione sarà dunque al fianco dell’amministrazione comunale nel controllo e nella denuncia di queste azioni, che rischiano di mettere a repentaglio l’ecosistema locale. "L’accordo è di quattro anni – dice Carlo Boni – e prevede, oltre alle attività di controllo volte alla prevenzione e alla repressione dei reati, anche la realizzazione di una serie di iniziative promozionali rivolte in modo particolare ai più giovani". Attraverso il protocollo infatti saranno attivati, in sinergia tra Comune e Fipsas, progetti e laboratori rivolte alle Scuole del territorio per la diffusione della cultura dell’acqua e della tutela del suo patrimonio ambientale.

Leonardo Bartoletti