Lotta a colpi di like sui social. Giani tenta TikTok, Bundu virale. Tomasi meno pop e tanti seguaci

di Benedetta Macchini

La campagna elettorale per le Regionali è entrata nel vivo e la partita si gioca anche sui social. Scorrendo i profili Instagram e Facebook dei candidati emerge una comunicazione un po’ imbalsamata, con numeri di like e follower in caduta verticale e TikTok, il social media del momento, del tutto ignorato. Insomma, sembra che i giovani e i loro modi di informarsi siano parzialmente ignorati dai nostri politici. In questa tendenza generale dobbiamo dare merito a Eugenio Giani di aver svecchiato il suo modo di comunicare. Qualcuno potrebbe trovarlo fuori luogo (’cringe’ direbbe la Gen Z), ma i video del presidente uscente sul Trono di Spade o che tira a canestro sono diventati virali e hanno permesso di attirare su di lui le simpatie di molti giovani. Con 77.917 follower, una media di 229 like a post e una crescita di quasi 2000 seguaci in un mese, l’account Instagram di Giani resta popolare, nonostante la sua engagement rate (ovvero la percentuale di interazioni con i suoi contenuti) sia piuttosto bassa, appena lo 0,3%.

Con l’avvio della sua campagna elettorale per il centrosinistra, il governatore ha implementato l’utilizzo dell’hashtag #ToscanaDiffusa e ha aumentato la frequenza di pubblicazione dei post (+237 contenuti in un mese). Con una comunicazione diametralmente opposta e numeri in crescita, il candidato presidente di centrodestra, Alessandro Tomasi, si muove discretamente sulle sue piattaforme social. Il suo profilo Instagram conta 13.600 follower, una media di 656 like e 18 commenti per post e una crescita di 823 seguaci nell’ultimo mese. La sua engagement rate si attesta al 4,96%, circa il 3% in più rispetto agli altri profili analizzati.

Con l’inizio della sua campagna elettorale Tomasi non cambia strategia, ma i suoi follower sembrano apprezzare di più gli annunci politici sulle Regionali. Infatti il post con più like nell’ultimo mese è la locandina che annuncia la sua candidatura, con 2.047 mi piace. Rispetto a Giani, la sua community sembra essere più attiva e interessata, confermando una tendenza già evidente a livello nazionale e internazionale: la destra funziona meglio sui social. Con 2.281 follower e una media di 131 like a post, il profilo Instagram di Antonella Bundu, candidata per Toscana Rossa, sembra non seguire una strategia comunicativa specifica. Bundu utilizza le sue piattaforme social per veicolare una narrazione di sé che fa leva sulla sua storia e si posiziona come alternativa netta rispetto ai grandi schieramenti. Soprattutto su Facebook, dove conta 24.408 follower e 32 seguiti, Bundu esprime il suo pensiero, risponde ai seguaci e mantiene attiva la community. Con circa 11.000 like e 2.700 condivisioni, è virale la sua foto con in mano una banana, replica ironica ai commenti razzisti.

Dando un occhio agli aspiranti consiglieri non notiamo un particolare impegno nella cura delle proprie piattaforme social. Facciamo subito due eccezioni: Iacopo Melio e Bernard Dika, entrambi candidati per il Pd. Il profilo Instagram di Melio, con 143.782 follower e 1.680 like a post, conta una engagement rate dell’1,21% e una crescita media di 31 seguaci al giorno. L’account di Melio non sembra però concentrarsi sulla sua carriera politica, tanto che i contenuti dedicati alla sua campagna elettorale performano male. Opposto Dika, il cui profilo è interamente incentrato sul suo impegno politico e presenta numeri stratosferici: una crescita di 223 seguaci al giorno, una media di 620 like per post e una engagement rate al 4,17%. Se questi sono i "cavalli di razza", gli altri cercano ancora di trovare un linguaggio social che li contraddistingua.

Un racconto meno istituzionale, con reel ben pensati ma casalinghi, è l’approccio che sceglie Cristina Giachi, in corsa per il Pd. Sempre in casa Pd, Andrea Vannucci sceglie un approccio istituzionale con grafiche omogenee, diverso dal tono personale usato prima della campagna. Scelta simile per Francesco Casini, in corsa per Casa Riformista, che con l’inizio della sua campagna elettorale stravolge il suo profilo Instagram. Sempre di Casa Riformista, Stefania Saccardi opta per una comunicazione semplice ma funzionale, con una discreta interazione (3,46%). Ultimo ma non ultimo di Casa Riformista, Stefano Grifoni, con un profilo Instagram appena nato, sta adottando un approccio comunicativo che ricorda un po’ quello di Giani: istituzionale, certo, ma anche simpatico e "social friendly".

Gli account dei candidati di centrodestra presentano meno varietà: l’approccio scelto dai più è quello del racconto istituzionale, con infografiche e reel informativi. Possiamo citare Jacopo Cellai, Fratelli d’Italia, i cui contenuti registrano un’interazione altissima, al 37%. Sempre di Fratelli d’Italia, il profilo Instagram di Alessandro Draghi alterna infografiche a qualche meme usato con strategia e anche qui i numeri premiano: 5.877 follower e 226 come media di like ai post.