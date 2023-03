"L’ospedale di comunità aspetta una firma sin dal mese di luglio"

SIGNA

"Sul progetto di realizzare un ospedale di comunità nel Palazzo Ferroni, l’amministrazione comunale è in ritardo da ogni punto di vista". A denunciarlo i consiglieri regionali Gianni Vinattieri e Simone Lulli. "Il 25 luglio – scrivono – il consiglio comunale ha approvato un protocollo d’intesa tra Comune, Asl e Società della salute con una serie di date: la richiesta da avanzare entro due mesi, da parte del Comune, del parere della Soprintendenza; la stipula di un atto notarile di concessione d’uso gratuito per 99 anni, da fare entro tre mesi dal parere della Soprintendenza; la redazione della verifica di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo da parte della Asl entro il 30 settembre 2022 e la sua condivisione entro 31 dicembre 2022. Purtroppo, a oggi, il protocollo d’intesa non è stato sottoscritto. Ed è saltato il cronoprogramma. Ribadendo le grandi perplessità già manifestate all’approvazione del protocollo stesso – concludono – rimane il dato incontrovertibile che per la giunta comunale un atto deliberato dal consiglio non ha valore".

Ascoltare i classici

nei salotti musicali

LASTRA A SIGNA

Tornano, a Lastra a Signa, i salotti musicali della Pro Lastra Enrico Caruso. Domani (ore 21) nella sede di via Diaz, si terrà una serata all’ascolto di musica classica e operistica, secondo quella che è la tradizione dell’associazione lastrigiana. Info: 055.8722628.