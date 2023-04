"L’Osmannoro chiede la cura del ferro"

L’area industriale dell’Osmannoro deve essere servita dalla tramvia. Giudizio netto e più volte espresso quello della Cgil ribadito, ieri pomeriggio, in una iniziativa dal titolo eloquente "La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro – Campi. Proposte e progetti per lo sviluppo del trasporto pubblico", organizzata da Cgil Firenze e Spi-Cgil nella Sala consiliare Sandro Pertini del Comune di Campi Bisenzio. Una posizione, questa, in linea anche con quella delle amministrazioni direttamente interessate: il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, presente ieri, aveva infatti inserito anche nel suo programma di mandato la necessità del prolungamento della linea T2 verso l’area industriale dell’Osmannoro.

Esigenza condivisa e approfondita da tanti partecipanti al convegno di ieri anche al di fuori del fronte sindacale: tra gli altri erano presenti Fausto Ferruzza presidente di Legambiente Toscana, Stefano Giorgetti assessore alla Mobilità e Trasporto pubblico locale del Comune di Firenze, Massimo Manzini del Centro Studi di Confindustria Firenze. In particolare, il confronto di ieri è stata l’occasione per presentare lo studio di prefattibilità della linea tramviaria OsmannoroCampi Bisenzio di Confindustria Firenze: studio che contempla diverse possibili soluzioni per il collegamento con la linea T2 ipotizzando anche i possibili passeggeri serviti, il numero di fermate e il tempo di percorrenza, oltre che, addirittura, il presumibile risparmio in quanto a emissioni di Co2 nell’ambiente all’anno.

Secondo la Cgil è necessario però agire concretamente in tempi brevi come emerso ieri: "Le aree industriali - è il pensiero del sindacato - hanno bisogno di una infrastrutturazione di trasporto pubblico su ferro, in mezzi non inquinanti alternativi al mezzo privato su gomma. Non è giusto che il trasporto su ferro si fermi all’imbocco delle aree industriali come a Scandicci e all’Osmannoro, vorremmo che fosse prodotta una progettazione reale in tal senso, o sulle linee del progetto del tram-treno proposto dalla Regione, purché il percorso aeroporto-Pecci coinvolga la direttrice Campi-Osmannoro, o tramite il progetto presentato dal Centro studi di Confindustria che ha il vantaggio di servire con fermate puntuali l’Osmannoro ed è l’unica prospettiva concreta di pre-fattibilità sul campo". Da qui un appello pressante: "Chiediamo alle istituzioni di prendere sul serio questo tema per dare risposte ai bisogni di lavoratori e cittadini sul fronte del trasporto pubblico, per l’efficacia della mobilità e per la lotta all’inquinamento. Partendo dallo spunto del progetto del Centro studi di Confindustria, serve una progettazione organica con una fattibilità reale".

Sandra Nistri