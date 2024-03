L’oro verde. Olio omaggio per Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella riceverà sul suo tavolo un’elegante confezione nera, con la scritta "L’essenza del territorio". All’interno c’è una selezione dei prodotti esposti durante l’ultima edizione della rassegna dell’extravergine di Reggello, dono del Comune e dei produttori reggellesi. "Si tratta di un omaggio che esprime la generosità dei produttori olivicoli e la stima e l’affetto della comunità reggellese per l’impegno del Presidente a favore del nostro Paese e per la promozione della pace nel mondo" spiega il sindaco Piero Giunti che ha accompagnato il dono con una lettera in cui ricorda a Mattarella i 53 anni della rassegna, "tra le manifestazioni più longeve ed importanti della Toscana". La kermesse, scrive ancora il sindaco, "rappresenta un’importante testimonianza del valore di questo progetto per il nostro territorio, i nostri produttori e per l’intera comunità"