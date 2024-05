L’ornitorinco di San Frediano

La scintilla che accende il sogno di aprire una libreria può arrivare in ogni momento e nei modi più diversi. Come ci racconta Lilith, che ha aperto in San Frediano la libreria L’ornitorinco, nata ufficialmente 12 marzo 2022, "dopo una gestazione durata pochissimi mesi, o forse una vita intera." Ma vediamo com’è andata: "Con una formazione da organizzatrice di eventi, ho sempre lavorato nel settore culturale, ma la letteratura è stata una passione che mi ha sempre accompagnata, silenziosa e fedele, senza che avessi mai pensato di farne un lavoro. Eppure quel desiderio c’era, è maturato nell’inconscio, fino a presentarsi a me durante un viaggio in auto nell’estate del 2021. Ero lavorativamente insoddisfatta, senza previsione di miglioramenti. Stavo tornando a Firenze dall’appennino tosco-emiliano, ascoltavo il podcast Copertina, e tutt’a un tratto mi è diventato chiaro che l’unica cosa giusta da fare fosse aprire una libreria".

A quel punto Lilith doveva scegliere dove aprirla. "Da abitante e amante dell’Oltrarno mi sono ricordata di un bellissimo fondo in via di Camaldoli, chiuso ormai da qualche anno. Da quel momento si sono allineate le stelle, si sono aperte le acque del Mar Rosso: sono risalita al nome della proprietaria del negozio, ci siamo parlate, piaciute, ho dato le dimissioni, ho chiesto un finanziamento, ho avuto le chiavi, fatto i lavori, aperto l’attività, e inaugurato sette mesi dopo con tanto di banda in strada".

Ma cos’è diventata la libreria L’ornitorinco? Cosa voleva essere? Lilith continua: "Come diceva Bianciardi ne ‘La vita agra’, sognando con Anna una casa tutta sua, ‘vorrei che questo luogo fosse un porto e una bandiera per tutte le persone di sentimento e di buona volontà.’ L’ornitorinco è una libreria di proposta, non ci si trova tutto, ma un po’ di tutto sì. Volevo che chiunque, entrando, potesse trovare qualcosa in cui rispecchiarsi o scoprirsi, spaziando tra narrativa, saggistica, poesia, fumetti, albi illustrati, libri per l’infanzia. Più di ogni altra cosa, infine, credo che questo debba essere uno spazio di confronto e condivisione, senza che nessuno si senta giudicato o in difetto perché non conosce, non ha letto, non sa". C’è anche un bar, che facilita "l’organizzazione degli eventi, le occasioni di scambio e i momenti di convivialità - perché parlare di Goliarda Sapienza o Eugenio Montale davanti a un bicchiere di vino è tutta un’altra cosa. L’ornitorinco è diventata casa, famiglia, centro di aggregazione, il posto in cui a qualsiasi ora puoi trovare qualcuno che conosci o qualcuno di nuovo con cui fare due chiacchiere, in cui potrai curiosare indisturbato tra gli scaffali, scoprire qualcosa di nuovo, ritagliarti due ore per leggere in silenzio. Penso che a Bianciardi sarebbe piaciuto".