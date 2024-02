L’origine dei radicalizzati: "È il rapporto uomo-donna"

"Le forme di radicalizzazione presenti anche nel nostro Paese hanno alle spalle la lunga storia dell’integralismo islamico e un aspetto spesso sottovalutato: il rapporto fra uomo e donna". A dirlo è lo storico Zeffiro Ciuffoletti, già professore dell’Università degli Studi di Firenze. "L’integralismo islamico esiste da decenni, probabilmente dall’abolizione del Califfato, ed è sempre stato sottovalutato in Occidente – prosegue – . Oggi emerge con forza perché i musulmani in Europa sono tantissimi, fra i 23 e i 25 milioni. Molti nodi non sono mai stati sciolti, a partire dalla separazione fra potere politico e religioso, che a Firenze trova il suo simbolo nel Duomo e in Palazzo Vecchio, e che a livello nazionale si incarna nella Costituzione. L’Islam non ha vissuto questa separazione, tanto che nel nostro Paese non ha mai firmato il Concordato, rinunciando a beneficiare dell’8 per mille. Un prezzo che viene pagato pur di non riconoscere la Costituzione e soprattutto un articolo contrario ai precetti islamici, ovvero la parità fra uomo e donna".

E proprio questo è, secondo il professor Ciuffoletti, il nodo gordiano che frena una vera integrazione. "Quando un ragazzo cresciuto in una famiglia integralista si trova a confrontarsi con il mondo esterno deve decidere come gestire il rapporto con l’altro. La relazione fra uomo e donna è uno dei fulcri intorno ai quali ruota la vita dell’individuo e non poterlo impostare sull’obbedienza può essere motivo di grande frustrazione in chi è stato educato diversamente. Dalla rabbia all’odio poi, il passo è breve".

Ma come provare a uscirne? "La ricetta, da parte dell’Occidente, passa da un maggior controllo e soprattutto da un più forte apprezzamento della propria civiltà – spiega – senza avere complessi di colpa. Serve una politica in grado di governare la globalizzazione, difendendo le conquiste che abbiamo raggiunto attraverso i secoli in termini di diritti; in alcuni casi ancora da perfezionare, come appunto per la parità di genere. Bisogna poi capire che le attuali forme di dialogo interreligioso servono a poco: bisogna andare oltre le strategie di comunicazione, scarnificare le ritualità formali e puntare alla sostanza, ovvero al riconoscimento della parità dell’altro (e dell’altra) al di là delle differenze religiose, culturali o, appunto, di sesso".

Lisa Ciardi