"L’organismo di governo clinico serve a dare pareri tecnici o è uno strumento della Regione per avallare decisioni?"

"Abbiamo appreso che la prima seduta del comitato tecnico scientifico dell’organismo toscano di governo clinico sarebbe avvenuta secondo modalità irregolari – dice in una nota Diego Petrucci, consigliere regionale di FdI –. In particolare si sarebbero verificate violazioni del regolamento nella metodologia di votazione e costituzione delle commissioni interne. L’organismo fu istituito con l’intento di fornire pareri tecnici alla Regione su questioni sanitarie. Questo dovrebbe servire a evitare che scelte cruciali siano prese in stanze chiuse da persone non competenti, cosa che purtroppo si è verificata nel passato. Quanto avvenuto ci fa avere numerose perplessità: questo organo serve a dare pareri tecnici o è uno strumento della Regione per avallare le sue decisioni politiche? Abbiamo quindi depositato un’interrogazione al governatore Giani e all’assessore Bezzini per sapere se fossero a conoscenza di quanto avvenuto".