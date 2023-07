Lorenzo Bellini incontra il pubblico a suon di jazz

A due settimane dall’affermazione al Music 4 the Next Generation di Trento, domani a Poggio Valicaia il giovane artista di Scandicci Lorenzo Bellini torna a incontrare il suo pubblico: lo fa con un concerto del Lorenzo Bellini Electric Trio (il Music 4 the Next Generation è stato invece vinto dal Lorenzo Bellini Quartet), organizzato nel programma di "It’s jazz time Melos" dalla Proloco di San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi. Il programma prevede cena alle 20 e concerto alle 21prenotazione al 347.4361862.