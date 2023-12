L’Orchestra Toscana per i bisognosi. Ecco 2.500 pasti caldi

Oltre 2.500 pasti caldi preparati per i più poveri , grazie 12.800 euro, raccolta grazie all’ultima edizione del progetto “Musica diffusa”. E’ il risultato raggiunto dall’iniziativa promossa dall’Orchestra della Toscana insieme a Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus e Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, con il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Le note dell’ORT hanno risuonato a favore dei più fragili. Nove concerti eseguiti in parti diverse della città, tra cui alcune strutture gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, come la casa di riposo Istituto Principe Abamelek, la mensa cittadina di via Baracca, il condominio solidale Casa della Carità e Casa Santa Matilde. Davanti ai musicisti, la partecipazione di centinaia di donatori. "Cultura e solidarietà possono e devono andare a braccetto - è il commento del presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, Vincenzo Lucchetti - Grazie a tutti coloro che hanno consentito di rinnovare questo momento di solidarietà".