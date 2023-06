L’Orchestra e i Coldplay La musica corre ovunque

Da "Yellow" a "Viva La Vida", da "Trouble" a "The Scientist". Due serate nel segno dei Coldplay quelle proposte dall’Orchestra da Camera Fiorentina in programma oggi e domani nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solista Fernando Díaz al pianoforte che cura anche gli arrangiamenti.

La nuova produzione dell’Orchestra da Camera Fiorentina, l’"Omaggio aI Coldplay", esalta l’inconfondibile cifra melodica di Chris Martin attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico. In programma, tra gli altri, successi della storia della musica come "Adventure of Lifetime", "Hymn for the weekend", "Paradise", "Clocks", "Fix You", "In My Place" e "A Sky Full Of Stars".

Fernando Díaz è pianista, compositore e arrangiatore. Si è laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare.

Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi. Direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble.

Con l’Orchestra da Camera Fiorentina, Lanzetta ha tenuto oltre un migliaio di concerti in tutto il mondo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 055.783374.

ross.c.