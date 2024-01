L’Orchestra della Toscana. Nel segno della tradizione

Mozart, Schubert e Mahler. Nel segno della tradizione viennese riparte domani sera alle 21 al Teatro Verdi la stagione concertistica dell’Orchestra della Toscana. Daniele Spini, direttore artistico, ci illustra le prossime tappe della compagine.

"A inaugurare l’anno solare è un giovane direttore viennese, Emmanuel Tjeknavorian, ventisette anni, rampollo di una famiglia di musicisti di origine armena. Ha esordito come violinista dalle qualità stratosferiche, poi ha deciso di dare una svolta alla sua carriera artistica abbandonando lo strumento per dedicarsi alla direzione d’orchestra con risultati davvero importanti: la settimana scorsa è stato nominato nuovo direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano". Prima Daniele Rustioni, poi Diego Ceretta e adesso Tjeknavorian.

Un debole per i giovani talenti?

"Noi puntiamo molto sui direttori bravi. È chiaro che preferiamo dare uno sguardo ai giovani, non per fare scuola ma per poter avere il polso di quel che succede nel mondo della musica. Puntiamo il riflettore dove ci sembra di vedere la novità, purché ci sia talento. Ceretta sta facendo una carriera importantissima. Diventa quasi sterile etichettarlo come giovane direttore. Ha appena inaugurato la stagione lirica di Parma e presto dirigerà un grande concerto al Regio di Torino. Non è certo un esordiente"

E ventisettenne è anche il mezzosoprano Valerie Eickhoff, che domani sera interpreterà Mahler…

"I Lieder da ‘Des Knaben Wunderhorn’ sono la tappa centrale di un percorso inaugurato in ottobre con i Kindertotenlieder e che terminerà al prossimo Festival del Maggio Fiorentino con Blumine diretto da Riccardo Bisatti. A febbraio avremo il violinista Kolia Blacher, poi un Concerto di Carnevale fuori dalle righe con Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo, violino e pianoforte. Infine torna Andrea Battistoni, il direttore più internazionalmente lanciato d’Italia. Nel settembre scorso con lui abbiamo eseguito il Requiem di Cherubini a Palazzo Wanny: un evento benefico nel quale siamo riusciti a donare alla Caritas migliaia di pasti caldi".

E il futuro?

"L’orchestra si sta rinnovando. Molti i bandi e le audizioni.Un cammino in continua crescita".