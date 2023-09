L’Orchestra da Camera ospita due eccellenze della classica turca

Ancora grandi ospiti internazionali per la stagione 2023 dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Saranno due eccellenze della classica turca, il direttore Hakan Sensoy e il violinista Cihat Askin (nella foto), ad affiancare l’ensemble domani e lunedì 25 settembre (ore 21) sul palco all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.

Programma nel segno di Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart: del primo ascolteremo una composizione giovanile che svela già il plastico timbro pianistico, il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 1”, con Fernando Diaz nel ruolo di solista. Ad esaltare le doti di Cihat Askin sarà invece il “Concerto per violino n. 3 in sol maggiore, K 216” di Mozart, seguito da una delle opere più mature del genio di Salisburgo, la monumentale Sinfonia “Jupiter”. Non mancherà una pagina dei giorni nostri, il brano “Prisma” del compositore Giovanni Catelli, presentato in prima assoluta. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it.