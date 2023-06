L’Oratorio restaurato riapre le porte Alla Misericordia la festa è doppia

di Paolo Guidotti

Domani si guarisce un’altra ferita al patrimonio storico-artistico di Barberino di Mugello, causata dal sisma del dicembre 2019. Riapre infatti l’Oratorio della Misericordia barberinese, sede della confraternita dal lontano 1569. E la confraternita unisce l’inaugurazione alla sua festa, "Mise in piazza". Il governatore Claudio Carpini è felice: "Finalmente torniamo a casa, perché questa è la nostra prima vera casa. Danneggiata pesantemente dal terremoto, grazie all’importante contributo della Regione, è stata recuperata, e siamo molto contenti e ansiosi di riaprire le porte dell’oratorio. E l’intenzione del Magistrato è di utilizzarla di più per attività diverse e non soltanto per l’esposizione delle salme dei confratelli." Carpini lo sottolinea: "Negli ultimi vent’anni la Misericordia di Barberino ha conosciuto una decisa evoluzione: ai servizi funebri e caritativi si sono aggiunte le prestazioni per il sociale e i servizi di trasporto d’emergenza – urgenza. Di recente è anche stato attivato un corso per assistenza in caso di emergenza pediatrica, partecipato al punto da richiedere una seconda edizione. "Oltre a questo – prosegue Carpini – ci stiamo formando per diventare punto di riferimento per la protezione civile sul territorio. E di recente abbiamo ospitato profughi ucraini e non soltanto. È un lavoro per il prossimo che si connota per la necessità di proteggere le nostre tradizioni, ma lo affianchiamo con l’orizzonte dell’innovazione: crediamo molto nella necessità di comunicare, non più solo fisicamente, ma anche con modalità digitali".

Domani la Misericordia, che ha per patroni i santi Sebastiano e Rocco, e che conta circa 500 volontari, si riunirà con la cittadinanza a partire dalle 9.30, quando sarà possibile iniziare a rientrare nell’Oratorio, ammirando il coro ligneo a tutta navata risalente al Settecento, poi alle 11.30 la Messa, celebrata dal pievano don Stefano Ulivi con la cerimonia della vestizione dei confratelli. Quindi ecco un pranzo nella piazza antistante l’oratorio, offerto dai volontari. Nel pomeriggio "Mise in piazza" proseguirà con attività dimostrative per gli adulti e per i più piccoli, fino ad arrivare all’AperiMise delle 18, un brindisi collettivo. Atteso anche il presidente della Regione Eugenio Giani.