"L’orario ferroviario dell’estate lascia a piedi molti pendolari"

La nuova programmazione dell’orario estivo di Trenitalia, a partire dal 12 giugno 2023, contiene novità che definire scandalose è usare un eufemismo". L’attacco arriva da Giampaolo Giannelli (foto), responsabile provinciale del dipartimento trasporti di Fratelli d’Italia e capogruppo centrodestra Dicomano. "La riprogrammazione - spiega Giannelli - che contiene forti elementi peggiorativi per i pendolari del nostro territorio. Basti pensare, a titolo di esempio, che il regionale 18942 Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, che ora parte alle 7,23, dal 12 giugno sarà previsto in partenza alle 7.00, con un tempo di percorrenza di 1h e 44 minuti a causa d’incroci tra i convogli. Tra l’altro al danno si aggiunge la beffa, perchè questo anticipo di orario non permetterà ai viaggiatori del Firenze-Marradi 18888, che a Borgo San Lorenzo prendevano il regionale 18942, di usarlo dopo il 12 giugno. Fa sorridere amaramente constatare come pochi giorni fa sia stata sottolineata la difficoltà del collegamento con Firenze nel nostro territorio e vedere adesso come Trenitalia vada contro le esigenze dei nostri pendolari, quando l’offerta potrebbe essere modulata su gomma".

L.B.