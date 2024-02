L’opposizione tuona: "Comune bloccato per le primarie Pd"

"Il comune? E’ chiuso per primarie". L’assalto del consigliere di opposizione, Enrico Meriggi (misto di minoranza). "Assistiamo a una situazione assurda – ha detto Meriggi – praticamente i due candidati sono più nei loro rispettivi comitati elettorali che in comune. In più, con tutte le problematiche che affliggono in questo momento l’economia cittadina, i progetti da portare avanti e tutto il resto, ho appreso dalla presidente del consiglio, Loretta Lazzeri, che non avremmo nuove sedute del consiglio né commissioni fino a che le primarie non saranno terminate. Mi va bene che il Pd scelga il suo candidato a sindaco nella maniera che ritiene, mi va meno bene se questa scelta ricade sui cittadini e sull’attività del consiglio comunale".