L’opera di Marco Cacciola. Uniti Florida e Lavoratori

Due realtà votate alla ricerca scenica, insieme per una staffetta teatrale dedicata a una delle voci più interessanti del panorama contemporaneo. Oggi e domani il Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111 Rosso) e Il Lavoratorio (via Giovanni Lanza 64/a) ospiteranno due giornate di spettacoli per uno spaccato sull’opera dell’attore e regista Marco Cacciola – per 15 anni collaboratore di Antonio Latella – attraverso due lavori che lo vedono autore e protagonista: "Io sono. Solo. Amleto", rilettura del capolavoro di Shakespeare in programma stasera (ore 21) al Teatro Florida, e "Farsi silenzio", ricerca su cosa può dirsi sacro al giorno d’oggi, domani (ore 17,30) presso Il Lavoratorio, entrambi prodotti da Elsinor Centro di Produzione Teatrale. Un dittico d’autore ma anche una maratona collaborativa nata con l’obiettivo di proporre uno sguardo diffuso sia sul repertorio dell’artista che sui presidi culturali in città, offrendo al pubblico la possibilità di attraversare due spazi dedicati al contemporaneo e di conoscere al contempo due diversi momenti di un percorso creativo.

"Io sono. Solo. Amleto" è monologo polifonico che parte dal testo shakespeariano per attraversare i dubbi che fondano il nostro tempo: dal rapporto tra padri e figli alla relazione tra leader e società, dalle dinamiche di potere, sia nella dimensione pubblica che in quella privata, alla ricerca di una giustizia che si specchia nella vendetta. Cacciola gioca con i diversi personaggi della tragedia alternando alle parole dell’opera una partitura scenica originale composta da testi inediti, audio live e video che interagiscono in modo dinamico con l’attore.

"Farsi Silenzio" è un progetto che nasce da un pellegrinaggio artistico, alla ricerca del sacro in ogni dove. Uscire dai propri luoghi e predisporsi ad accogliere l’inaspettato è un gesto semplice e potente, così come ogni volta che si inizia un viaggio nell’ascolto dell’altro da sé. Gli spettatori verranno dotati di cuffie, dalle quali la voce di Cacciola racconta l’esperienza di un cammino, il suo, da Torino a Roma, e gli incontri che ha fatto sulla strada, a cui ha domandato cosa sia per loro “il sacro”. In un’epoca in cui l’immagine è così prepotente, il tentativo è lasciare che il suono suggerisca le parole, per scrostarle e riportare alla luce il loro vero significato: c’è bisogno di silenzio.