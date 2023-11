L’ondata di spaccate. Quattro in poche ore: "Dormiamo in negozio per spaventare i ladri"

di Rossella Conte

Dopo la quarta spaccata Abul Kakam, titolare di un piccolo negozio di via Sant’Antonino, I Fratelli Shop, ha deciso di rimanere a dormire all’interno del suo locale insieme a suo fratello. Sabato notte, intorno alle 4 del mattino, mentre erano dentro, i soliti ignoti hanno cercato di forzare il bandone della sua attività. "Mio fratello ha sentito prima le voci e poi il rumore di qualcuno che stava cercando di entrare, allora ha acceso le luci e ha cominciato a urlare. I ladri sono immediatamente scappati", racconta Abul che è in Italia da 20 anni.

"Noi siamo venuti qui per lavorare, ma non è vita questa, abbiamo paura e abbiamo deciso di dormire dentro fino a quando le acque non si saranno calmate", prosegue. Proprio ieri un gruppo di commercianti del quartiere di San Lorenzo si è riunito per mettere a punto una strategia comune contro i malviventi che stanno dando filo da torcere al rione. "Abbiamo deciso che a turno dormiremo all’interno delle nostre attività, al momento non abbiamo alternative" dice Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose di piazza dell’Unità.

"Non si può andare avanti così, in questo quartiere servono maggiori controlli" si sfoga Andreina Mancini, titolare dell’Antica Pasticceria Sieni. Solo ieri mattina, a fare i conti ancora una volta con la visita sgradita Francesco Sanapo, titolare di Ditta Artigianale del lungarno Soderini e presidente di categoria bar e caffetterie di Confcommercio Firenze. "Oggi (ieri, ndr) - le sue parole - un uomo, a viso scoperto, ha forzato il lucchetto ed è entrato per poi scappare con le mance dei ragazzi. Quando è arrivato il cuoco lo ha visto che se la dava a gambe", sottolinea. Dopo la spaccata del 18 ottobre e quella del 24 settembre nella sede di via dei Neri, è il terzo colpo in un mese e mezzo per la Ditta Artigianale.

Sempre nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno infranto con un tombino le vetrate esterne di una pasticceria in via Scialoia e quelle del ristorante Tiratissima di viale Amendola. Con la stessa tecnica i malviventi hanno fatto irruzione nella pizzeria Ti Stuzzico di Borgo Albizi per poi fuggire con il fondo cassa. Domenica pomeriggio, invece, le volanti sono intervenute in via della Fonderia dove sarebbe stata presa di mira una scuola guida. I ladri sono entrati dopo aver centrato la vetrata con un tombino e sono usciti con un centinaio di euro. Sull’episodio indaga la polizia.

Per domani, intanto, è previsto un Cosp completamente incentrato sulla sicurezza di bar, ristoranti, negozi e botteghe artigiane. Un tavolo fortemente voluto dalle associazioni di categoria che, a seguito dell’incontro avvenuto presso il Comando della polizia municipale, hanno chiesto all’assessore Benedetta Albanese di fare da tramite con il prefetto Ferrandino. Mentre giovedì, alla luce di quanto emerso, ci sarà la riunione di tutti i comitati delle aree più critiche.