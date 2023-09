L’ondata di sbarchi. In arrivo cento migranti ma i posti sono dieci: "Non abbiamo spazi"

di Pietro Mecarozzi

Quaranta migranti partiranno da Agrigento, destinazione Firenze. Altri 35 arriveranno rispettivamente da Pozzallo e Messina, destinazione (sempre) Firenze. I viaggi saranno a poche ore di distanza l’uno dall’altro. È questione di giorni e l’ondata di sbarchi che sta travolgendo Lampedusa (dove le presenza nel centro d’accoglienza è arrivata a 8mila persone), coinvolgerà anche le città del centro Italia, compreso il capoluogo toscano. Alla Toscana, suddivisi in tutte le sue provincie, verranno reindirizzatati quattrocento migranti in due giorni, per un totale di circa diecimila presenze complessive in Regione.

La situazione rimane critica, e la prefettura di Firenze sta cercando ogni modo possibile per non ricorrere all’utilizzo delle tende o alle palestre (entrambe contestate recentemente da sindaci ed enti del terzo settore). In particolare il sindaco Dario Nardella si era infuriato sull’ipotesi palestre. Questa volta, però, il punto limite sembra superato: le cooperative stimano che nel sistema accoglienza nella provincia di Firenze siano circa una decina i posti liberi, a fronte di una centinaia di migranti previsti nei prossimi giorni. "Non abbiamo spazi, siamo extra soglia in tutte le strutture", tuona un operatore della cooperativa Girasole, una delle più grandi tra quelle che operano in Regione. "I numeri sono fuori controllo, e quel minimo turnover che le fughe dei migranti dai centri fornivano adesso non basta più", continua.

A fare muro a nuovi ricollocamento nelle strutture già affollatissime sono molti enti del terzo settore, che adesso, in vista delle possibili richieste della prefettura, si preparano ad opporsi. "Più di così non possiamo fare – confessa –, comprimere settanta migranti in una struttura da cinquanta non è legale e non è sicuro per l’incolumità dei profughi". Quanto alle alternative sembra non ce ne siano: "Non tutti i Cas hanno ha disposizione tanto spazio - conclude – per posizionare delle tende, quindi per molti versi vedo difficile anche quella soluzione".

Nella provincia di Firenze i migranti adulti nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) sono 2200 circa mentre nei Sai (Sistema di accoglienza integrazione) circa 230. Mentre i minori non accompagnati sono in totale 500 e, questi ultimi, tutti a Firenze. Numeri che potrebbero aumentare nel giro di poche ore, anche se non si sa bene di quante unità.

Il piano per decongestionare l’hotspot prevede il trasferimento di una parte dei migranti sulla terraferma e poi, in accordo con le Prefetture, un ulteriore programma di smistamento nelle varie regioni. Tuttavia, secondo fonti interne, è impossibile programmare la ricollocazione geografica con anticipo, in quanto i posti nelle strutture si liberano di "chilometro in chilometro che i pullman fanno", spiega l’operatore.

Un esempio sono le tende che nelle scorse settimane erano state montate in un campeggio a Vicchio ma che poi, dopo un coro di polemiche e il graduale ricollocamento in strutture che hanno dato disponibilità fulmine mentre il pullman con i migranti era già in viaggio , non erano state utilizzate. Le soluzioni in extremis, però, sono sempre più difficili da trovare.