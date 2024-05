L’ondata dei diecimila, con un occhio alla sicurezza

La spedizione viola dei 10.000 ad Atene è cominciata lunedì, quando si sono messi in marcia quei tifosi che hanno scelto (o sono stati costretti a scegliere) viaggi un po’ più lunghi o scomodi. Ad esempio chi ha scelto il traghetto, da Ancona o da Brindisi. C’è chi è volato a Stoccolma prima di prendere la ‘coincidenza’ per Atene. Il jackpot l’ha vinto chi ha comprato i biglietti aerei prima che la Fiorentina avesse la certezza di giocare la finale. In viaggio tanti tifosi viola residenti all’estero. Dal Belgio, dall’Olanda, dal Lussemburgo, dalla Germania, da Malta, da Parigi, da Londra e persino dall’Australia. Problemi a Milano per la cancellazione di un charter diretto ad Atene. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it all’aeroporto di Malpensa ci sono 39 tifosi viola bloccati. Un eposodio che ha creato un forte disagio, racconta l’organizzatore, il presidente del gruppo Firenze nel Nord, Marco Baratti. "Avevamo sei voli low cost da Malpensa ma una volta arrivati qui all’aeroporto abbiamo scoperto che l’aereo che doveva arrivare da Sharm el-Sheikh era stato cancellato. A quel punto - prosegue Baratti - la compagnia ha deciso di utilizzare un volo proveniente da Marsa Alam, che però aveva 39 posti in meno. Ne è seguita una contrattazione tremenda con il personale di volo e alla fine 39 di noi, tra cui il sottoscritto, sono rimasti a Milano. Siamo in attesa del charter da Bergamo che partirà domattina (oggi per chi legge, ndr), con ritrovo alle 8 e partenza alle 10, su cui peraltro viaggiano già sessanta tifosi viola".

Ma non è tutto: "Anche il volo arrivato da Marsa Alam, che doveva partire alle 17,55, è ancora fermo perché stanno disponendo gli ultimi di noi sul volo con dei criteri poco chiari. E’ una situazione di disagio che provoca forte rabbia a chi è rimasto a terra ma per fortuna abbiamo avuto questo piano B". Stamani, alle prime luci dell’alba, partiranno gli altri, quelli della toccata e fuga. I charter voleranno da Bergamo, Verona e Forlì. Arrivo in tarda mattinata ad Atene, ritorno dopo la partita. In Grecia l’attenzione per l’ordine pubblico è elevatissima, con 6.000 militari impiegati. Ai tifosi viola è raccomandato di non avventurarsi da soli in giro per Atene. Muoversi in gruppi, nella zona nord, senza esporre sciarpe, felpe, magliette e vessilli. La Uefa consiglia di raggiungere la Fan Zone dall’aeroporto.

Alessandro Latini