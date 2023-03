L’onda di Elly su Scandicci

"Il ciclone quando arriva non è che t’avverte: passa, piglia e porta via". Leonardo Pieraccioni l’avrebbe commentata così la rivoluzione che le primarie Pd hanno portato (anche) a Scandicci. Dove non c’è più alcuna sicurezza, tranne forse di doversi confrontare con uno scenario tutto nuovo e dagli equilibri totalmente diversi, con una campagna elettorale che bussa alle porte e un candidato sindaco difficile da trovare. La nomenklatura scandiccese era tutta bonacciniana. Dal segretario Francioli, al sindaco Fallani, passando dal consigliere regionale, Merlotti per arrivare al candidato in pectore l’attuale vicesindaco Andrea Giorgi. Doveva essere una vittoria annunciata, visto il 68% ottenuto da Bonaccini col voto degli iscritti, ma i gazebo hanno sovvertito il pronostico: è finita 1231 voti per Schlein contro 1069 per il presidente dell’Emilia Romagna. E adesso i sostenitori della neo segretaria puntano alla conta, con la consapevolezza di essere maggioranza. L’appello ai vertici del partito cittadino è chiaro: non si può far finta di nulla. Perché il ciclone è passato anche se non l’hanno visto arrivare.

E’ sul candidato sindaco che si gioca la partita. E oltre a Giorgi, e all’outsider Yuna Kashi Zadeh tornano in ballo i nomi di Andrea Anichini, ma anche di Claudia Sereni, fallaniana della prima ora e per questo un po’ a sorpresa schierata su Schlein. La sensazione è che la disputa sia appena all’inizio, e che per dirimere la questione sul candidato sindaco serviranno altre primarie: il rischio è che siano ‘sanguinose’ come quelle del 2014. Con un’ulteriore incognita: il Pd ha messo la freccia e si è spostato nettamente sinistra. Italia Viva, quattro consiglieri e diverse posizioni critiche nei confronti del sindaco Fallani, è alla finestra pronta a raccogliere orfani del riformismo e delusi dalla nuova onda massimalista.

Fabrizio Morviducci