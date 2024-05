L’onda arcobaleno invade la città. Arriva il corteo contro l’omofobia

IMPRUNETA

Il festival "C’è Di Peggio" organizzato dalla Casa del Popolo di Impruneta è un inno allo stare insieme, ma nel segno dei diritti. Uno degli eventi clou dell’iniziativa da domani a domenica nell’area del parcheggio Don Binazzi è infatti il corteo contro tutte le discriminazioni, il 2 giugno dalle 15,30. "La rivoluzione di lato", il nome dell’iniziativa che – si legge nel volantino di invito – è un impegno contro il razzismo, il patriarcato, l’omotransfobia e le altre forme di discriminazione del "diverso". A organizzare l’evento con la Casa del Popolo e l’Arci Firenze, c’è Azione Gay & Lesbica. Non un gay pride, come qualcuno sta dicendo in paese, dunque, ma una marcia pacifica contro le discriminazioni, anche quelle sessuali, per la quale Comune e forze dell’ordine stanno imbastendo un servizio di vigilanza per evitare che qualche "testa calda" possa creare problemi. La "Festa delle cose belle e resistenti" della Casa del popolo parte da domani con laboratori e attività dalle 17 e live painting e un concerto. Sabato per tutto il giorno, laboratori, lo Swap party (baratto di vestiti), l’esposizione dei lavori degli studenti, "InTRAP.polati" ossia improvvisazione di scrittura musicale, un talk sulla situazione palestinese e musica. Domenica si replica per tutto il giorno con eventi aperti a tutti e un focus sui diritti nonché appunto il corteo contro le discriminazioni.

Manuela Plastina