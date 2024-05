L’omaggio a Fabio Sequi. Un bassorilievo nel parco di Grassina

Grassina ricorda Fabio Sequi (nella foto), il suo concittadino morto da eroe: il 6 agosto dello scorso anno se n’è andato sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo. Aveva appena portato a riva e dunque salvato la vita a due persone in pericolo per le insidie del mare. Aveva 36 anni. Il 22 maggio alle 18 al parco urbano di Grassina sarà scoperta una targa in suo ricordo. È stata un’idea della famiglia e degli amici di Fabio accolta dal Comune di Bagno a Ripoli: si tratta di un bassorilievo in bronzo realizzato da Martina Possenti, amica di Fabio, dello studio d’arte "Il burattino" di Firenze. L’opera raffigura il giovane insieme alla sua inseparabile cagnolina Sagoma, con cui in tanti ricordano di averlo visto a passeggio per le vie di Grassina. È la stessa immagine che Fabio aveva rappresentato in un autoritratto. Già qualche mese fa, gli amici del giovane avevano allestito una mostra coi suoi dipinti, sculture e installazioni nel palazzo comunale. Il gruppo Mmmar di cui fa parte il Gruppo Morelli, azienda di abbigliamento in pelle di lusso con sede a Grassina dove Fabio lavorava, ha finanziato una borsa di studio nelle discipline creative del valore di 5.000 euro in suo onore: è andata a sostenere il percorso di studi di un giovane per iscriversi al corso di laurea in Fashion Design dell’Istituto Modartech. Ora Fabio viene ricordato nel parco urbano del suo paese. All’inaugurazione della targa, saranno presenti i suoi genitori Luciana e Nedo, gli amici, i rappresentanti delle istituzioni e tanti concittadini.

Manuela Plastina