L’Oltrarno rivuole i suoi spazi "No all’infopoint per turisti Date servizi veri ai residenti"

"Non vogliamo l’infopoint per turisti in via Sant’Agostino". Lo chiedono a gran voce i residenti dell’Oltrarno che domenica 19 marzo alle 15 si ritroveranno presso la sede degli Angeli della Città, in via Sant’Agostino per lanciare insieme una raccolta firme indirizzata al Comune di Firenze.

"Vogliamo trovare un accordo affinché lo spazio dell’ex chiesa dei Barnabiti non venga impiegato per la realizzazione di un info point per turisti ma venga gestito da un comitato del quartiere per l’organizzazione di eventi culturali, educativi e sociali a fruizione degli abitanti di San Frediano e di tutti i cittadini" è il messaggio dell’associazione che aveva nell’ex chiesa la propria sede fino a qualche anno fa e che adesso opera nel civico accanto.

Se Palazzo Vecchio ha fatto sapere che l’infopoint, che costerà 1,3milioni di euro e sarà pronto nel 2024, non sarà esclusivamente a servizio dei turisti ma è pensato per aiutare anche gli artigiani, i comitati del rione insistono: "E’ uno spazio che dovrebbe essere messo a disposizione di Firenze, magari per ospitare eventi educativi" sottolinea Carla Arrighetti, presidente della associazione Angeli della Città.

Tre giorni fa, Miguel Martinez, una delle anime più attive dell’Oltrarno, ha lanciato una petizione online che nel giro di poche ore ha raggiunto quasi cento firme: "Facciamo dell’ex-chiesa un centro comunitario per l’Oltrarno, gestito da un comitato di cittadini in amministrazione condivisa. L’ex chiesa e gli spazi adiacenti erano nella disponibilità del Quartiere 1 e dovevano essere destinati ad uso comune dei cittadini. E invece il Comune ha dichiarato di volerne fare un infopoint per i turisti" si legge. Da dodici anni, tra l’altro, l’associazione degli Angeli chiede senza successo ulteriori spazi esistenti nella struttura per organizzare al meglio le proprie attività.

"Non vogliamo gli spazi dell’ex chiesa sia chiaro – prosegue Arrighetti – ma fino a ora nessuno ha risposto alle nostre richieste".

Eppure, si legge nel testo della petizione, "i servizi sociali del Comune collaborano con gli Angeli ritenendoli un punto di riferimento per il pagamento di utenze casa e affitti, per la distribuzione di alimenti e buoni spesa, per l’attività di orientamento per iter burocratici a persone in stato di necessità. Il Comune in più occasioni ha rimarcato la volontà di favorire e agevolare i residenti e i cittadini "resistenti" dei quartieri storici piuttosto che favorire la cultura del turismo mordi e fuggi e degli studentati".

Una battaglia fortemente sostenuta dal comitato di Santo Spirito. Maria Vannello, una delle portavoce, è chiara: "Bisogna restituire l’Oltrarno a chi ci vive, siamo stanchi del via vai di turisti. Vogliamo che i locali dell’ex chiesa siano usati per un centro culturale, a disposizione dei residenti. Tra l’altro, proprio lì c’era una palestra per gli studenti del quartiere".

"Si tratta innanzitutto di un grande lavoro di riqualificazione e di restauro per restituire uno spazio al quartiere e poi non sarà un infopoint turistico tout court ma sarà dedicato soprattutto alla valorizzazione del tessuto artigianale che è tratto tipico dell’Oltrarno fiorentino" sottolinea la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini.

Rossella Conte