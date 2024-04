L’olio extravergine tra cultura e medicina

Tutto è pronto per il convegno dell’Airo (associazione internazionale ristoranti dell’Olio), che si svilupperà sul tema "L’Olio tra Cultura e Medicina" che si terrà domenica alle 10, all’Hotel Albani, via Fiume 12 a Firenze. E’ un evento che si svolge all’interno della giornata "Taste The Difference", interamente dedicato al mondo dell’olio extravergine di oliva, giunto alla 5ª edizione, con la collaborazione del noto gastroenterologo Giacomo Trallori (foto), segretario de "Il Pomario", in coincidenza con la giornata mondiale della salute. Un convegno che darà modo di spiegare i benefici dell’olio extravergine di oliva e delle sue proprietà salutistiche, con interventi del mondo medico: Pierluigi Stefàno, cardiochirurgo; Simone Mininni, cardiologo; Massimo Mattei, imprenditore; Marco Vichi, scrittore; Paolo Hendel, attore. Saranno presenti Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana e il senatore Dario Stefàno.