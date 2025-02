Logistica per i musei. Serve esperto nel settore

Apice, un’azienda specializzata nella logistica dei beni culturali per musei, mostre e clientela privata, cerca una figura professionale da inserire in organico nel ruolo di organizzazione logistica dei servizi di trasporto (predisposizione agenda lavori, piani di carico, organizzazione trasporti combinati, gestione fabbisogni attrezzature e materiali, gestione documentazione cantiere, gestione visite periodiche, formazione di legge) e referente locale per certificazioni Iso 9001/14001, Enac, Icefat. Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata

in ruoli assimilabili o nel settore logistica dei beni culturali. Sede di lavoro Calenzano. Candidature

sulla pagina Linkedin dell’azienda.