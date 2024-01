Loggia Isozaki, scintille Sangiuliano-Nardella: "Fermi per 25 anni". "E ora? Un giardinetto?"

Il sindaco Dario Nardella porta il saluto istituzionale della città al summit FdI e il partito apprezza il gesto. Peccato che tempo zero (ri)partano le scintille con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Argomento, manco a dirlo, la pensilina di Isozaki.

Attacca per primo il ministro (che ieri ha incontrato il neodirettore degli Uffizi Simone Verde e rilanciato l’idea di ’spalmare’ la bellezza con gli Uffizi 2): "Sulla Loggia Isozaki, prevista con un concorso internazionale nel 1999 per realizzare la nuova uscita della Galleria, abbiamo fatto chiarezza e quindi faccio io delle domande: perché non è stato fatto niente in 25 anni? Quanto costava allora e quanto costa oggi?".

E ancora: "Ci sono stati momenti in cui la città di Firenze esprimeva nello stesso periodo il presidente del Consiglio e il presidente della Regione, era presente in tutti i gangli del governo e poteva fare quello che voleva. Perché non ha fatto la Loggia di Isozaki?".

Pronta la replica di Nardella: "Ho fatto presente che l’uscita degli Uffizi, che è un biglietto da visita per il mondo intero, non poteva rimanere in quelle condizioni. Non ho guardato al colore politico del governo che avevo di fronte. Io al momento ho visto solo uno schizzetto di un giardino di quartiere. Il ministro è persona ambiziosa, non può accettarlo, come non possono accettarlo i fiorentini".

E. Baldi