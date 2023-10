Nardella: “La loggia Isozaki cancellata è una figuraccia mondiale”

Firenze, 16 ottobre 2023 - "Il sottosegretario Sgarbi mi aveva fatto vedere il nuovo progetto" sull'uscita degli Uffizi, poi "bisogna capire il progetto dettagliato dal punto di vista architettonico. Come ha detto l'Ordine degli Architetti di Firenze, con l'annullamento del progetto Isozaki, uno dei più grandi architetti del mondo, Firenze fa una figuraccia internazionale. E quindi è sempre peggio dover mettere una toppa a una figuraccia internazionale che portare in fondo progetti". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una iniziativa in città. Il nuovo progetto 'light', a basso impatto urbanistico, sostenuto dal sottosegretario Vittorio Sgarbi per l'uscita degli Uffizi si basa su un allestimento con molto verde e un giardino ad accompagnare il deflusso dei visitatori.

"Firenze è la città dei grandi architetti, da Brunelleschi a Michelucci per passare agli architetti dei tempi più recenti: non è possibile che Firenze non riesca ad assegnare opere assegnate con concorsi internazionali ai grandi architetti contemporanei - ha aggiunto Nardella -. Altre città lo fanno: Londra lo fa, Parigi lo fa, Milano lo fa, non si capisce perché Firenze non lo debba fare. Francamente l'ho sempre detto, sono deluso: non ho nessun potere per oppormi alla decisione del governo, ma sono libero di contestarla perché il fatto che Firenze non realizzi un'opera di uno dei grandi architetti del mondo come Isozaki per la nostra città è una figuraccia. Bisognerebbe capire anche quanto è costato tutto questo, non l'ho ancora capito".