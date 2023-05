Loggia del Buontalenti verso ampio restauro

’Artigianato e Palazzo’ annuncia la nuova campagna di raccolta fondi ’Abbraccia la Loggia del Buontalenti’ e invita il pubblico a diventare parte attiva del restauro di uno dei luoghi simbolo della Mostra che accoglie da sempre gli appuntamenti più significativi. Dopo quanto fatto in passato per il Museo Ginori, il Museo Stibbert, il Cimitero Monumentale degli Allori, la Chiesa Russa Ortodossa, la Fonte della Fata Morgana, questa raccolta fondi contribuirà al restauro della seicentesca Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini, classificata come ’bene monumentale’ da tutelare e salvaguardare. Come da progetto già approvato dalla Soprintendenza, sono in corso le indagini diagnostiche per poi avviare gli interventi di restauro e recupero conservativo che riguarderanno la Loggia, la Fontana e la terrazza sovrastante. "’Artigianato e Palazzo’ combina l’apertura al pubblico del giardino e della Loggia di Palazzo Corsini alla raccolta fondi da destinare al restauro, un’iniziativa prestigiosa e meritoria che mi auguro abbia il successo e la partecipazione anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni" ha commentato la soprintendente.

Al termine dei lavori, il Giardino Corsini sarà fruibile gratuitamente al pubblico secondo le indicazioni di una convenzione che verrà stipulata in seguito con gli enti preposti. A sostegno della campagna, gli organizzatori hanno chiamato l’artista anglo-norvegese Magnus Gjoen che realizzerà una serie da collezione di ’palle di neve’ ispirate a stilemi tardo rinascimentali e barocchi. L’intero ricavato delle donazioni ricevute per le opere confluirà nella raccolta fondi.