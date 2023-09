L’odissea di Mondo Convenienza. Lunedì c’è la decisione in Regione

di Pier Francesco Nesti

Mondo Convenienza: si decide tutto – o quasi – nell’incontro di lunedì prossimo in Regione in cui è prevista la presenza dell’azienda e, a quanto pare, anche di Rl2. Questo l’esito del tavolo odierno, sempre in Regione, a cui hanno partecipato Cgil, SiCobas, Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali, e il vice-sindaco di Campi, Federica Petti. Un appuntamento a cui le sigle sindacali arriveranno compatte con due richieste: l’applicazione del contratto della logistica e il ritiro dei licenziamenti dei 25 lavoratori che avevano scioperato. Una richiesta a cui si associa anche la Regione, mentre Elena Aiazzi (Cgil) aggiunge: "I tavoli nazionali vanno avanti, con l’obiettivo dichiarato del passaggio al contratto logistica, quello regionale si occuperà del tema dei licenziamenti, di cui chiediamo il ritiro, e dell’inserimento del marcatempo sulla base della disponibilità dimostrata al tavolo nazionale".

Sulla stessa lunghezza d’onda il vice-sindaco Petti: "I lavoratori licenziati siano reintegrati, ma serve attenzione anche all’istituzione del marcatempo e al mantenimento della legalità del contratto transitorio". E che la vertenza sia ancora aperta lo dimostra il fatto che lo sciopero continua: ""Servono risposte concrete alle domande dei lavoratori - dicono dai SiCobas – e chiarezza sul percorso da fare per arrivare al Ccnl logistica".