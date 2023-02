"L’Occidente solitario" della provincia

Una ‘commedia nera’ ambientata, in questo adattamento, in una imprecisata provincia italiana. È "Occidente Solitario" di Martin Mc Donagh (acclamato autore da Oscar, in concorso anche nel 2023 con "Gli spiriti" dell’isola e vincitore del Golden Globe 2023) che sarà in scena, in prima nazionale, stasera al Teatro Manzoni di Calenzano.

I protagonisti sul palco sono Roberto Salemi (anche regista con Gregory Eve), Niccolò Curradi, Roberto Caccavo e Federica Lea Cavallaro. La vicenda è ambientata in uno sperduto paese della provincia (in questo caso d’Italia) nel quale due fratelli rientrano dal funerale del padre. Ad accompagnarli, nelle giornate successive, è un prete che si barcamena tra la speranza di essere la guida spirituale della comunità e la paura che per quel paesino, profondamente avviluppato nelle sue dicerie e vendette, non ci sia più niente da fare. L’unico conforto in questa situazione è dato dai distillati smerciati da una ragazzina di paese che vuole spacciarsi per la donna che ancora non è. E così "la spiritualità, più alcolica che cattolica, si trasforma in una spirale di giornate che vorticano verso l’autodistruzione".

Filo conduttore all’opera di Mc Donagh è una comicità caustica e irresistibile, con colpi di scena e situazioni al limite: nel testo dell’autore britannico di origini irlandesi si materializzano via via "le ossessioni, le fughe, l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, le violenze fisiche e psicologiche, la rabbia, l’impotenza e lo sconforto che attanagliano l’uomo moderno".

Sandra Nistri