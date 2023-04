Locali in festa: è la Giornata che celebra la ristorazione

Sono oltre cinquemila le imprese della ristorazione in provincia di Firenze: ristoranti stellati e trattorie, pizzerie e locali di tendenza, interpreti della cucina tipica, di quella etnica o vegetariana. Per tutti, oggi si celebra la prima edizione della Giornata della Ristorazione, ideata da Fipe-Confcommercio e insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica. Anche per ricordare l’importanza del comparto, che in Toscana conta 22.307 imprese per poco meno di 70mila occupati. I testimonial sono, insieme al presidente Aldo Cursano e al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, Marco Stabile patron dell’Ora d’aria, il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Roberto Lodovichi, Filippo Saporito de La Leggenda dei Frati (nella foto), Andrea Angelini del Boccanegra, il portavoce delle pizzerie Giovanni Santarpia, il portavoce degli imprenditori pubblici esercizi Francesco Sanapo e la presidente dei panificatori Arianna Piazzetti. I ristoranti aderenti esporranno oggi nel menù un piatto a base di pane, l’ingrediente scelto per la giornata.