"L’obiettivo è prevenire le emergenze"

Abbiamo intervistato il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino.

Qual è l’emergenza che l’ha colpita di più?

"Quella del 2013 nella piana pistoiese. Pur piovendo lentamente, nella città di Quarrata le strade erano completamente allagate e davanti alle abitazioni erano addirittura stati sistemati sacchi pieni di sabbia, per evitare che l’acqua entrasse in casa".

E la catastrofe più grande che avete dovuto affrontare?

"Senza dubbio quella del 2018 a San Polo in Chianti; durante la notte c’è stata un’improvvisa alluvione che ha devastato tutto. Una macchina è stata perfino spazzata via a 3 km di distanza. La cosa più impressionante è che appena fuori dal centro abitato la pioggia era leggera e non aveva arrecato alcun danno".

Cosa fate per diminuire i danni causati dalle emergenze?

"Usiamo la prevenzione e la progettazione per prevenire i problemi prima che si verifichino; il monitoraggio costante e l’intervento immediato sono le azioni indispensabili per reagire alle emergenze".