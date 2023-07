Lo street food conquista l’estate. E per la musica arriva Aleandro Baldi

L’estate di Greve chiama le piazze. Streetfood, musica classica, rock e swing. Ma anche passeggiate al chiaro di luna nel centro storico. Sono alcune delle iniziative della rassegna "Estate in piazza". A tenere banco sarà lo street food, curato dai ristoratori del Centro commerciale naturale, in piazza Matteotti e in piazza Vassallo. "Grazie alla collaborazione con i ristoratori del Ccn "Le Botteghe di Greve" e con le associazioni del territorio abbiamo dato vita ad un programma che risponde alle esigenze di tutti, dai più grandi ai più piccoli. Un programma che intende offrire molteplici occasioni di socialità e unire cultura, enogastronomia e valorizzazione dei nostri centri storici", commenta l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini.

Tra gli eventi della rassegna che inizierà il 14 luglio e andrà avanti fino al 26 agosto, ci sono il cantante Aleandro Baldi con la partecipazione di Arianna Fracasso, i concerti lirici con la partecipazione degli artisti di "Belcanto in Tuscany" e il giovane rapper Bombo oltre a Simone Baldini Tosi. A questo si sommano mercatini, degustazioni, sfide a scacchi, concerti a cura della Scuola di Musica di Greve in Chianti dedicati al rock, allo swing e al jazz e anche spettacoli di danza con la scuola Double Step. Il cartellone nel dettaglio è disponibile sul sito web del Comune e sulla pagina Fb istituzionale. Informazioni: Ufficio Promozione del territorio, [email protected]

Andrea Settefonti