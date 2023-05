Lo stemma laico nel santuario di Montenero

A celebrare la Madonna delle Grazie di Montenero, c’era anche una delegazione di 60 fedeli delle parrocchie di Reggello guidata da don Roberto Brandi, del Comune e dell’associazione carabinieri in congedo reggellesi. Hanno portato in dono al santuario lo stemma comunale, realizzato in marmo dall’artista Ennio Sottili. "Lo avevamo già pronto da alcuni anni, ma a causa della pandemia non ci era stato possibile portarlo al santuario – ricorda il sindaco Piero Giunti –. La consegna all’interno della galleria del santuario rappresenta qualcosa che va oltre l’aspetto religioso: in questo luogo si mischiano gli aspetti laici dei Comuni con i valori spirituali della patrona della Toscana". Alla cerimonia era presente anche l’Abate generale dei monaci vallombrosani Monsignor Giuseppe Casetta.