Lo stallo è finito. Via don Cinelli finalmente aperta

Borgo San Lorenzo ha una nuova strada. Ce l’aveva pronta, o quasi, da oltre dieci anni, ma la mancanza di collaudo del ponte, e il completamento dei lavori – ultimo strato di bitume, illuminazione pubblica, segnaletica – ne impediva ancora l’apertura. Via don Rodolfo Cinelli, intitolata al pievano che è ancora nel cuore di tanti boghigiani, e che guidò la principale parrocchia di Borgo San Lorenzo per trent’anni, era ed è una strada che potrebbe risultare utile per alleggerire i flussi di traffico sui viali del capoluogo in particolare nel tratto di viale IV Novembre-viale Kennedy e l’incrocio con via Faentina. A sbloccare la situazione, dopo il lungo stallo causato dalla messa in liquidazione della cooperativa che circa 15 anni fa aveva avviato un importante intervento di edilizia residenziale, con la costruzione di più di 80 alloggi, tra appartamenti e villette, e delle opere di urbanizzazione, è stata una società, "Immobiliare Alto Mugello" che si è aggiudicata all’asta quel che restava dell’intervento e lo ha completato.