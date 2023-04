Lo stadio s’ha da fare? "L’Europa non cambi le carte in tavola"

di Ilaria Ulivelli

Non c’è preoccupazione in questo momento alla soprintendenza dei Beni culturali. Antonella Ranaldi pensa che non ci siano rischi per il mantenimento del monumento Franchi. "Non credo ci sia l’ipotesi di non realizzare quel progetto – spiega – Penso che in qualche modo si risolverà". Ma la questione Franchi è nell’occhio del ciclone e, in qualche modo, insieme al Bosco dello sport di Venezia, rappresenta l’emblema dello scontro politico che si è scatenato sia a livello nazionale – con le richieste di chiarimento chiamato anche dalla segretaria Pd Schlein a riferire in Parlamento - sia a livello europeo. E di questo parla in sindaco di Prato Matteo Biffoni. C’è in ballo "una questione di fiducia. Allora tutto e a rischio?". Se, come ribadisce Nardella, "noi abbiamo fatto tutto in regola", qual è il problema? "Così non ci sono più certezze – dice Biffoni – se si cambiano le carte in tavola al momento della decisione, c’è un problema". Perché, dice "il Franchi e lo stadio di Venezia diventano emblematici di una modalità di rapporto tra gli enti locali e il soggetto decisore". Siamo in un’impasse.

Nell’attesa che il sindaco parli con il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto e che venga accolta la sua richiesta di essere ascoltato dai tecnici Pnrr della commissione europea, è tutto sospeso. In un’incertezza che scatena l’horror vacui. Perché se effettivamente i 55 milioni del fondo per la riqualificazione delle periferie degradate non dovessero arrivare dall’Europa, difficile che ce li possa mettere lo Stato, e quasi impossibile che si trovi un modo per farci entrare la Fiorentina. Resterebbe il piano B di utilizzare i fondi del ministero della Cultura, del Piano nazionale complementare al Pnrr, cioè 95 milioni ai quali aggiungere il 30% di adeguamento dei prezzi dopo l’aumento delle materie prime. Ma questo significherebbe dover snaturare il progetto di Arup. E intanto Italia Viva continua a interrogarsi: "Possibile mantenere alcune caratteristiche architettoniche dello stadio – dice Gabriele Toccafondi –, demolire il resto, coinvolgere il privato e fare uno stadio moderno, con risorse private? Lo stop dell’Europa Pnrr ci costringe a riflettere su questa domanda".

Si aspettano le prossime novità. Perché rimane aperta anche la questione della ricerca di un luogo dove far giocare la Fiorentina durante i cantieri. Se ci saranno.