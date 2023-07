Lo sport che salva dalla strada Un aiuto alle famiglie dei ragazzi dalla Compagnia di Babbo Natale

Quanto lo sport sia importante per i giovani, lo sappiamo bene. Aiuta a crescere, ad affrontare la vita. A volte può anche salvare, facendo uscire i ragazzi da situazioni difficili. L’iniziativa della Compagnia di babbo natale, patrocinata dal Comune e dal Coni, "Esci dalla strada ed entra in campo", rinforza questa consapevolezza. Grazie alla campagna, le famiglie in ristrettezza economica riusciranno a far praticare ai ragazzi un’attività sportiva. Potranno infatti richiedere un buono nominale, valido per un’iscrizione annuale a una società, che coprirà anche l’attrezzatura tecnica. Lo scopo solo uno: portare i giovani dentro lo sport, evitando che si perdano, appunto, "per strada". Per usufruirne basterà compilare un modulo, allegato al volantino che sarà diffuso nelle scuole e nei rioni.