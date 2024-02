Lo ’spazio sacro’ secondo Cristina Mariani

La galleria d’arte La Fonderia presenta "Sacred Space", mostra personale di Cristina Mariani, con inaugurazione domani (ore 18) in via della Fonderia 42/R a Firenze. In mostra più di 15 opere che richiamano il concetto di ’Spazio Sacro’, qui inteso in opposizione alla tradizionale concezione dello stesso come chiuso, delimitato e antropizzato. Il suolo, elemento centrale nella ricerca dell’artista tessile, è inteso come organismo vivente, composto da minerali, piante e batteri, la cui conservazione è la chiave per rispondere alle domande legate alla crisi ambientale e al cambiamento climatico. Nel suo lavoro Mariani ricerca la fusione dell’estetica digitale e del dato scientifico con l’arte antica, rituale e lenta della tessitura manuale: il dato scientifico (spettrogramma sonoro, sezione sottile, cromatografia) perde la sua precisione e accuratezza diventando un elemento morbido e flessibile.