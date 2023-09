Lo spauracchio del 7 in condotta

Domani si aprono le scuole anche in Toscana. La novità è che è stato ripristinato il sette in condotta, spauracchio di tutti gli studenti irrequieti, dal Franti raccontato nel libro ‘Cuore’ di Edmondo De Amicis, fino a che non è stato dimenticato dal nuonismo pseudoculturale che ha pervaso la società italiana, e quindi anche la scuola. Ho un ricordo indelebile del sette in condotta.

Nell’ultimo anno di Liceo artistico, nel primo quadrimestre, ebbi in condotta il fatidico sette. Il motivo fu un’accesa discussione fra studenti durante l’intervallo mattutino, in cui spesso si parlava di politica. Quel sette è stato la croce e delizia della mia carriera scolastica. Nel consiglio di classe i professori si divisero se ammettermi o non all’esame di maturità. Fui ammesso e presi nell’anno scolastico 7071, il massimo dei voti previsto dalla riforma del ministro Sullo: 60 sessantesimi.

Lessi su La Nazione che la Cassa di risparmio di Firenze dava un assegno di un milione di lire - tanti soldi, allora - a chi aveva ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Nella documentazione richiesta si chiedeva anche quale era stato il voto in condotta e in religione nel primo quadrimestre. I miei voti erano il sette in condotta e moltissimo a religione.

Evidentemente queste valutazioni fecero saltare l’impalcatura culturale alto borghese dei dirigenti della Cassa. Il presidente mi mandò una lettera dove si congratulava per il risultato ottenuto alla maturità e mi annunciava che, visto il voto in condotta, non avevo diritto a una lira.

La mia mamma, che faceva un lavoro molto umile per camparmi, mi disse: "Speriamo che questi soldi vadano a una persona che ne ha bisogno più di noi".

Il ricordo di quel voto in condotta non mi ha mai abbandonato. Questa storia è dedicata ai ragazzi che devono considerarlo, d’ora in avanti, un grave incidente assolutamente da evitare. Per il bene di tutti.