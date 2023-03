Lo "Smarrimento" e il piacere di iniziare

di Sandra Nistri

Al Teatro Manzoni di Calenzano sarà in scena, stasera alle 21,15, il terzo spettacolo della stagione in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, "Smarrimento", un monologo scritto e diretto da Lucia Calamaro del quale è assoluta protagonista Lucia Mascino. Ed è con lei che abbiamo parlato.

’Smarrimento’è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, perché?

"È una definizione che viene da una citazione di Pavese che diceva che l’unica gioia al mondo è cominciare. L’idea di partenza è di una scrittrice che non riesce a completare i romanzi ma solo a iniziarli ed è un pretesto narrativo per poi infilarsi in tutta una serie di pensieri a voce alta che riguardano la vita, sia con concetti più alti, esistenziali, che molto semplici e concreti. È come dire che la vita, quando inizia, ha tutto un potenziale che può concretizzarsi o no ma che la vita ci può sorprendere".

Il titolo va in questo senso?

"Sì, il titolo ha un doppio significato, smarrirsi nel senso effettivo ma anche in quello di ricercare una nuova strada".

Il monologo è stato scritto appositamente per lei da Lucia Calamaro, che rapporto c’è fra voi?

"Il monologo è cucito addosso a me. Il rapporto con Lucia è nato con l’entusiasmo di due persone che si incontrano e si assomigliano. Ci siamo conosciute per al bar, a prendere un caffè, perché non potevo fare uno spettacolo che lei mi aveva proposto nel 2016 ma, quando ci siamo incontrate, è stato un fiume di parole e abbiamo scoperto incredibili affinità".

I suoi prossimi impegni?

"In teatro affronterò, con la regista Serena Sinigaglia, un lavoro di drammaturgia contemporanea inglese che partirà la prossima stagione. Finita la tournée di Smarrimento ci sarà uno spettacolo con Filippo Timi, Promenade de santè, di Giuseppe Piccioni. Da maggio poi inizierò a girare la nuova serie dei Delitti del BarLume".

Ma la commissaria Vittoria Fusco le assomiglia?

"Inizialmente per niente, io sono proprio all’opposto: sono una persona di grande indecisione, chiedo sempre consigli però, a forza di frequentarla, questa Vittoria Fusco mi ha un po’ irrobustita".