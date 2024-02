"Lo sguardo all’ombra dell’universo", un omaggio a Franco Zeffirelli

E’ stato presentato il progetto "Omaggio a Franco Zeffirelli", "Lo sguardo all’ombra dell’universo" di Ugo De Vita. Con l’autore erano presenti Rosa Maria Di Giorgi e Antonia Ida Fontana. L’allestimento avrà luogo domani alle 18.30 nella Sala del Buonumore "Pietro Grossi" del Conservatorio "Luigi Cherubini". Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Promosso e patrocinato dalla Fondazione Franco Zeffirelli, "Lo sguardo all’ombra dell’universo" è un poemetto in versi e prose. Al violoncello M. Andrea Sernesi. Sentiamo De Vita: "Questo è davvero quel che si dice un omaggio, la sua vita è una straordinaria testimonianza poetica, parole che aprono il cuore alla musica e all’arte, al mistero della vita. Noi siamo un colloquio e questo nostro un passaggio". "Si pensi a quello splendido gruppo di ragazzi toscani che scesero nel dopoguerra e incantarono Roma, tra loro Annina Anni, la sarta mugellana che vestì l’arlecchino di Strehler e firmò i costumi dell’Otello di Welles e gli amici Tosi e Donati. Composi il poemetto - continua De Vita - nell’arco di una estate, distillando immagini e parole, ritengo sia la mia opera più significativa, si tratta di endecasillabi e settenari nascosti, come nelle prose del Dossi, li inviai al mio maestro, Eugenio Borgna ed ebbi conferma di un lavoro scritto per essere letto, che dal cuore possa tornare qualcosa di Franco Zeffirelli all’animo dello spettatore e della sua città, Firenze, che pur toccando ogni angolo di mondo portò sempre nel cuore".

Si tratta di un componimento in versi e prose ad una voce, che si alterna a citazioni musicali d’opera, trascritte in intermezzi al violoncello. Il poemetto risulta un chiaroscuro tra la fine del cammino e il cominciamento. Alla idea di "congedo" si aggiungono presenze, fatti, desideri, persone, passanti e personaggi di fantasia, stagioni, corpi e luoghi della vita di un uomo e un artista unico. I protagonisti ringraziano gli eredi Zeffirelli, associazioni ed enti che hanno favorito la realizzazione dell’evento.