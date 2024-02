Lo scontro infinito. Pubblicità, gru e panini. Tra Nardella e Schmidt volano gli stracci

Clima (pesante) da campagna elettorale. Però questa volta a “beccarsi“ su questioni che riguardano la città non sono gli innumerevoli candidati sindaco ma due ex dirimpettai: Eike Schmidt e Dario Nardella. Che tra loro non sia mai corso buon sangue è cosa nota. Ma nelle ultime ore – e a leggere le dichiarazioni di entrambi – viene da pensare che i rapporti tra lo storico dell’arte e il sindaco siano ben oltre il semplice deterioramento. Non c’è giorno, infatti, che la coppia che scoppia non riservi perle polemiche, al calor bianco. L’ultima frizione, durissima e accesa, riguarda quel cartellone apposto in piazza della Repubblica e che pubblicizza la tratta aerea tra Firenze e la Spagna. "Una vergogna", l’ha bollata l’ex numero uno degli Uffizi – ieri l’altro nel capoluogo per il passaggio di consegne con Simone Verde – provocando l’immediata replica del primo cittadino.

"È difficile capire questa critica, forse Schmidt è più esperto di me di pubblicità, lui del resto rimarrà famoso per aver portato la Ferragni a farsi il selfie con la Venere di Botticelli – la stilettata di Nardella – Ricordo che quando sono andato a Madrid ho trovato delle pubblicità sulla Toscana e su Firenze. Non capisco quale sia il problema di promuovere dei voli. Schmidt non conosce le regole, perché non è il Comune che decide quali siano i contenuti pubblicitari. Non siamo nel Fascismo quando si facevano le censure a qualunque forma di comunicazione".

Questione chiusa? Neanche per sogno. Ieri, infatti, da quel di Napoli, l’italo-tedesco ci ha messo, come si dice in gergo “il carico da novanta“. "Stupiscono le parole del sindaco uscente, lo stesso che verrà ricordato per aver multato il direttore degli Uffizi per l’annuncio contro i bagarini per “pubblicità acustica non autorizzata“, ora afferma che la pubblicità in luoghi pubblici non va autorizzata dal Comune perché non siamo nel fascismo. Mi sembra adotti il solito doppio metro di valutazione".

Polemiche che lasciano il segno e che, assicurano dall’inner circle di entrambi, sono molto al di là dal sopirsi. "Personalmente - ribatte Schmidt - sono a favore della pubblicità e di tutto quello che torna a vantaggio della città, ma non di trasformare, addirittura per lunghi periodi, le nostre piazze in set per gigantografie commerciali, e per giunta per la concorrenza. In fondo credo che anche Nardella la pensi come me riguardo la tutela dei sacri muri cittadini: non è lo stesso che si lanciò con passo atletico oltre le transenne per bloccare gli imbrattatori di Palazzo Vecchio casualmente davanti alle telecamere?".

Il probabile candidato del centrodestra, infine, ricorda a Nardella – che gli aveva contestato la presenza pluridecennale delle gru davanti agli Uffizi – che quei mezzi "sulle quali il primo cittadiono insiste tanto, erano di responsabilità della Soprintendenza e non del museo degli Uffizi per tutti i loro 17 anni dal 2006 al 2023".

Infine, Eike parla dei risultati raggiunti dal suo ex museo negli anni da direttore: "Ho portato gli introiti delle Gallerie da 16 a 60 milioni di euro, distribuendo i visitatori su spazi quasi triplicati e nelle stagioni basse, Nardella invece ha portato il Maggio musicale al limite del fallimento. L’unica crescita che Firenze ha visto durante gli anni della giunta Nardella è quella degli Airbnb e delle paninerie".

A.P.