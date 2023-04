Lo scontro fra i candidati Fabbri e Montelatici decolla da Peretola

L’aeroporto accende lo scontro tra Pd e Fdi. "Troppe giravolte sospette su Peretola. Preoccupa il fatto che il candidato di Fratelli d’Italia fino a pochi mesi fa fosse un convinto sostenitore della nuova pista. Le destre campigiane preparano insieme al governo Meloni un blitz a favore del potenziamento dell’aeroporto?". E’ Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra, a sostenerlo, parlando del canndidato avversario Antonio Montelatici, durante il dibattito giovedì scorso al circolo Rinascita, che era stato organizzato dai movimenti e dalle associazioni no aeroporto. "Un anno fa l’attuale candidato di FdI, che faceva parte del gruppo di centro a Palazzo Vecchio, disse: ‘Lo sviluppo dell’aeroporto fiorentino è necessario’", ricorda Fabbri mostrando il testo di un vecchio comunicato stampa. Replica Montelatici: "Come tutti i concittadini sanno, non è mio costume far calare scelte e decisioni dall’alto. E come ho già detto e ripetuto, quando sarò sindaco ascolterò innanzitutto la voce dei campigiani e me ne farò portavoce, e saranno loro a decidere sull’eventuale potenziamento dell’aeroporto, così come su ogni altra questione in cui è opportuna la partecipazione attiva dei cittadini".