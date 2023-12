Lo sciopero di Natale. Negozi, locali e mense. Centomila si fermano per rinnovare i contratti

I disagi probabilmente non saranno troppo percepiti dai cittadini. Serpeggia il sospetto che in una delle giornate clou dedicate allo shopping natalizio i camerieri o le commesse che non si dovessero presentare al lavoro possano essere sostituiti, ma chissà... Forse salterà qualche servizio mensa nell’ultima giornata di scuola prima delle vacanze natalizie. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato per oggi, venerdì 22 dicembre, uno sciopero che coinvolge, a livello nazionale, terziario, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, e quindi mense ospedaliere e scolastiche, autogrill e simili e, infine, agenzie di viaggi e aziende termali. La protesta è stata indetta a sostegno del rinnovo dei contratti di settore: sono dieci quelli scaduti, alcuni fermi dal 2019. In Toscana sono coinvolti oltre 500mila lavoratori, di cui si stimano più di 100mila nell’area metropolitana fiorentina. Sono previste manifestazioni a Milano, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, mentre i lavoratori della Toscana partciperanno all’iniziativa che si svolgerà a Roma, con ritrovo alle 9.30 in piazza Esquilino e comizio finale in piazza Santi Apostoli.

"Saranno tanti i lavoratori e le lavoratrici del settore - dicono le tre sigle sindacali - che in treno, pullman o mezzi propri partiranno dalla nostra regione per partecipare alla manifestazione". Da Firenze, fanno sapere dalla Cgil Toscana, arriveranno a Roma circa 400 persone. La Filcams ha prenotato sette pullman e l’attesa è per un’adesione alta, "se non ottima". Commercio, turismo ristorazione hanno in comune diversi problemi, a partire da salari bassi e pochi diritti per i lavoratori. Per esempio, fanno presente i tre sindacati che hanno proclamato lo sciopero, "nel turismo, nelle mense e nelle terme si annovera il precariato più diffuso, con la stragrande maggioranza di contratti stagionali e a termine e contratti di lavoro che spesso non superano le 20 ore settimanali, con gli addetti che a fatica raggiungono i 700 euro mensili lordi".

E’ in questi settori, inoltre, che lavorano soprattutto le donne, circa il 70% della forza lavoro complessiva, con una presenza rilevante di part time, spesso involontario. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono dunque il superamento dello stallo delle trattative e alle parti datoriali di accogliere la proposta di aumentare di 300 euro i salari, considerata la perdita del potere d’acquisto che ha caratterizzato gli ultimi anni. In caso di mancate risposte, annunciano, la mobilitazione andrà avanti.

