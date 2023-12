Lo psicologo del Casellina: "La ‘gogna’ non serve"

"A Casellina l’obiettivo è formare i ragazzi attraverso lo sport, spiegando che quei valori che apprendono in campo torneranno loro utili come cittadini". Dopo la violenza subita durante il match contro la Folgor Calenzano dal giocatore che milita nella formazione impegnata nel campionato Allievi B (girone B), il Casellina punta ai ragazzi. Da anni il dottor Alessandro Armani è lo psicologo della società. Lavora con gli atleti, ma anche con tecnici e genitori.

"Episodi come quello di sabato pomeriggio – dice – ci riguardano tutti come comunità educante. L’agonismo fa parte dello sport, ma deve essere incanalato, altrimenti si rischia di sfociare nella violenza". La società sta studiando il modo migliore per fare sì che l’episodio di campo, diventi un’occasione di crescita per tutti. "Anche il protagonista di questo gesto così estremo – ha detto il dottor Armani riferendosi al calciatore del Calenzano che ha aggredito in campo l’avversario – non deve essere a sua volta umiliato attraverso una gogna mediatica, che oltre a non servire a prevenire simili eventi nel futuro, rischia di renderci per nulla diversi da quanto accaduto. Abbiamo invece la responsabilità di interrogarci su come sia potuto accadere e come possiamo fare affinché non riaccada. Certi gesti impongono riflessioni e azioni collettive che ci vedano uniti nella promozione di un Calcio sano".

Intanto però la procura federale della Figc avrebbe aperto un fascicolo per accertare dinamica e responsabilità nell’episodio. Il presidente del Casellina Giovanni Bellosi ha annunciato invece che presenterà ricorso contro l’espulsione dell’allenatore della sua formazione, che è stato espulso per essere entrato in campo con l’intento di soccorrere il ragazzo che era a terra inerme sotto la raffica di calci inferti dall’avversario, ma non denuncerà il giocatore del Calenzano. Intanto sulla vicenda sono intervenuto anche il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini con l’assessore allo sport, Laura Maggi.

"Un fatto grave, che la comunità di Calenzano non può accettare: al di là dei provvedimenti che saranno presi a livello disciplinare, vogliamo sottolineare come nello sport, soprattutto in ambito giovanile, i valori da portare avanti siano quelli di una competizione sana, che porta alla crescita sportiva ma anche umana, che si basa sempre e comunque sul rispetto dei compagni e degli avversari".

Il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli con il capogruppo consiliare Daniele Baratti: "Lo sport non sfoci mai in violenza. Istituzioni e Società sportive lancino messaggi chiari. Che vinca sempre il rispetto dell’avversario per una sana competizione".

Fabrizio Morviducci