Lo picchiano e lo derubano. Ferito un 31enne

Picchiato e derubato del borsello nel quale custodiva documenti personali e 400 euro in contanti.

È successo verso le una dello notte fra lunedì e martedì, a Sesto Fiorentino, dove un cittadino cinese di trentuno anni aveva parcheggiato l’auto per rientrare a casa. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito da tre cittadini nordafricani che lo avrebbero rapinato per poi dileguarsi a piedi e far perdere le proprie tracce.

La vittima è stata soccorsa da volontari e sanitari del 118 e quindi trasportata al pronto soccorso di Careggi, in codice giallo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Signa e con l’aiuto di sistemi di videosorveglianza cittadina.