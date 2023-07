Lo “ius soli” a Firenze manda in crisi la maggioranza

Dall’allargamento della partecipazione alla vita amministrativa ai sedicenni e agli stranieri, al riconoscimento del diritto alla felicità. Lo statuto del Comune di Firenze si aggiorna e lo fa con una delibera, sostenuta in blocco dai gruppi consiliari, che ammoderna la carta fondamentale della città. La soddisfazione è trasversale per il risultato complessivo, ma anche per il contributo portato dalle singole forze politiche.

Così il Pd può rivendicare "un’apertura sempre più marcata ai giovani" e il recepimento di varie istanze su ambiente, sostenibilità, sport, corretti stili di vita. Va inquadrata in questo senso l’apertura ai sedicenni e a chi non ha ancora la cittadinanza italiana: potranno avanzare proposte di consultazioni e referendum su materie di competenza del quartiere o di interesse dei residenti.Altrettanto di rilievo per i dem il riferimento a una “piena collaborazione” con i comuni limitrofi, nell’ottica della Grande Firenze come sottolineato dal capogruppo a Palazzo Vecchio, Nicola Armentano, e dalle sue due vice, Alessandra Innocenti e Letizia Perini. Il nuovo statuto fa contenti anche Emanuele Cocollini e i centristi per il riconoscimento dell’inalienabile diritto al “perseguimento della felicità”.

Il clima di armonia, tuttavia, è turbato da un ordine del giorno del Partito democratico che chiede di inserire nella nuoca Carta il riferimento allo ius soli e all’amministrazione di istituire la cittadinanza onoraria da conferire ai minori nati in Italia da genitori stranieri e che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione: "Un atto che vuole rispondere a una questione di civiltà", rivendicano la proposta Armentano, Innocenti, Perini e la consigliera Donata Bianchi. L’atto di indirizzo viene in effetti approvato a maggioranza, ma raccoglie la reazione furiosa della Lega: "Un atteggiamento, quello del Pd, prepotente e del tutto scollegato dalla realtà – dichiara il capogruppo del Carroccio Federico Bussolin – una barzelletta, perché incapace di incidere sul tema". Critiche anche dalla capogruppo di Italia Viva, Mimma Dardano e dalla Lista Nardella.

"Non è questo il modo e non è questo il luogo – accusa Dardano – poteva essere occasione di confronto, dibattito e crescita anche all’interno della maggioranza di questo palazzo. Critico fortemente il metodo".